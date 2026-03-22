El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 10°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 9°C durante la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19°C en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más confortable conforme se calienta el día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de cambios climáticos repentinos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, Cambados disfrutará de un día primaveral, perfecto para disfrutar de la naturaleza y la belleza de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.