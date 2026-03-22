El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 94% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:49, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular del ocaso.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera para la tarde y aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.