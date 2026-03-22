El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se recupere en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 90% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a medida que el día avanza, llegando a un 61% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de un día soleado y sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:34, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 19:49, ofreciendo un atardecer espectacular que se podrá disfrutar en la costa. En resumen, el tiempo de hoy en Bueu será perfecto para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.