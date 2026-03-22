El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Barro se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 92% y disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más agradables a medida que el día avance, favoreciendo actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, ideal para quienes disfrutan de actividades al exterior.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo, un picnic o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, Barro disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el disfrute y la comodidad de sus habitantes y visitantes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.