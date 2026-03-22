El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 22 de marzo de 2026, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, con un estado del cielo que se mantendrá en condiciones de "despejado" en todos los periodos, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera que a medida que avance la jornada, el termómetro alcance los 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques de la ciudad.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad más baja permitirá que el calor se sienta más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Esto puede ser un alivio refrescante en las horas más cálidas y también es ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el surf en las cercanas playas de Baiona.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las bellezas de la costa gallega.
En resumen, Baiona se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir, disfrutar de la primavera y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.
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