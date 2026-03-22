El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 78% por la mañana y descenderá hasta un 35% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calidez y confort.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa moderada será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un ambiente ideal para paseos y actividades recreativas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:48.

La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, y una humedad que aumentará ligeramente, alcanzando un 64% hacia la medianoche. Sin embargo, no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que la tranquilidad del día se mantendrá durante la noche.

En resumen, hoy en As Neves será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un tiempo cálido y una brisa suave hará que sea un día perfecto para actividades familiares y encuentros sociales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.