El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 63% en las horas de la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que se traduce en un día seco y estable. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque esta probabilidad es baja, con un 10%.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h, y se irá moderando a lo largo del día. En las horas de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

Los momentos más despejados se esperan hacia el final de la tarde y la noche, cuando el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:48. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 12 grados hacia la noche.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y contemplar la belleza del paisaje gallego.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 13 grados, proporcionando un inicio fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 13 grados, proporcionando un inicio fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.