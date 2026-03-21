El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 13 grados, proporcionando un inicio fresco pero agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 57% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de la región.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en general en la misma dirección, lo que es típico para esta época del año en la costa gallega.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque esto no debería afectar el tiempo mayormente estable que se anticipa.

A medida que el sol se ponga a las 19:48, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre, permitiendo a los habitantes de Vilagarcía disfrutar de la llegada de la primavera en un entorno natural privilegiado.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.