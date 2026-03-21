El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 07:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados durante estas horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados a las 14:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia continua de nubes. La humedad comenzará a descender, llegando a un 49% a las 13:00, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más seco en comparación con la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene en un 30% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que se materialicen. Por lo tanto, los habitantes de Vilaboa pueden planificar sus actividades al aire libre con tranquilidad, aunque es recomendable estar preparados para cualquier cambio inesperado en el tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 5 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precauciones ante el viento y la posible frescura nocturna.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.