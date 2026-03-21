El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados y descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 09:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, rondando el 93%, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a su punto máximo de 20 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que se acerque la tarde, el viento se intensificará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la naturaleza que rodean la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:46 horas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vila de Cruces, con un tiempo agradable y soleado que invitará a salir y disfrutar de la llegada de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente gris pero sin precipitaciones.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente gris pero sin precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.