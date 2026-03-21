El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A primera hora, la humedad será del 78%, descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 8 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 9 km/h, lo que aportará un ligero frescor a la atmósfera. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la ciudad.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un leve aumento al 10% en la franja horaria de la tarde, entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas de la ría y los alrededores. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse un poco, ofreciendo un espectáculo visual agradable al atardecer, que se producirá a las 19:48 horas.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para salir a disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por el centro o disfrutando de la naturaleza en los alrededores.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que a partir de la tarde, el cielo se aclare un poco, dando paso a períodos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que a partir de la tarde, el cielo se aclare un poco, dando paso a períodos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.