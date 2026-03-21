El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados . Por la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 51% y se mantendrá en torno al 50% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta un 61% en las horas previas al ocaso.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se prevé una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 7 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando rachas de hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se ha previsto un leve aumento en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los amantes de las actividades al aire libre encontrarán condiciones favorables para disfrutar de paseos y actividades recreativas, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del inicio de la primavera en un entorno natural.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 18 grados a las 18:00 horas.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de cielos despejados y nubes altas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que haya períodos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 18 grados a las 18:00 horas.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de cielos despejados y nubes altas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que haya períodos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.