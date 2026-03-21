El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 73% hacia la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 27 km/h. Predominará el viento del sur y suroeste, que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Las rachas más intensas se esperan durante la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Tui, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la vista del sol en ciertos momentos. La salida del sol se producirá a las 07:35 y se ocultará a las 19:47, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del ambiente.

En resumen, Tui experimentará un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables durante el día y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución ante el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.