El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque hacia la tarde se prevé una ligera mejora con la aparición de algunos claros. La temperatura oscilará entre los 10 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.
La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.
El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 3 km/h hacia la noche.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo tranquilo y estable. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque se mantiene en un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que, aunque es poco probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.
El orto se producirá a las 07:36 y el ocaso a las 19:48, lo que brindará a los habitantes de Tomiño un día con aproximadamente 12 horas de luz solar. En resumen, se presenta un día agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas suaves y un cielo que, aunque nublado, permitirá disfrutar de momentos de claridad.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.
Hoy, 21 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.
Hoy, 21 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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