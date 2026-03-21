El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% en las horas centrales. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que el tiempo se sienta más templado hacia el mediodía.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia en la franja horaria de 13:00 a 19:00, con un 25% de posibilidad, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Soutomaior mantengan un paraguas a mano, aunque no es necesario esperar lluvias intensas.

El viento soplará predominantemente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a despejarse hacia la tarde, permitiendo que el sol brille con más intensidad. El ocaso se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero cambio en el tiempo durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 07:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados durante estas horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% a las 07:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 07:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados durante estas horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% a las 07:00.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.