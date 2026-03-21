El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente gris pero sin precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 20°C en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque los 20°C. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10°C hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Silleda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas significativas. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que anticipa un ambiente gris y cubierto. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados y descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 09:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 21 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que anticipa un ambiente gris y cubierto. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados y descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 09:00 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.