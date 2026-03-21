El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas en Sanxenxo oscilarán entre los 10 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados hacia las 04:00 horas. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados a mediodía. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 16 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 81% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 20 km/h, principalmente desde el sur y suroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos de 11 km/h en la madrugada y disminuyendo a 5 km/h hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente nublado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Por lo tanto, es un buen momento para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa o explorar los alrededores de Sanxenxo. En resumen, el tiempo de hoy promete ser fresco y nublado, pero sin lluvias, ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia la tarde. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las nubes se disipen un poco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 21 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las nubes se disipen un poco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.