El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque se prevé que la lluvia sea escasa, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 12°C y 22°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en la mañana, con mínimas de 9°C, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% en la madrugada. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 64% hacia el final de la jornada. Esto puede contribuir a la sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede aumentar en función de la evolución de los sistemas atmosféricos.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y niebla en las primeras horas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado. La sensación térmica será moderada, con un leve descenso en la temperatura hacia la noche, cuando se espera que baje a unos 12°C.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo que, en las primeras horas de la mañana, estará marcado por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Las temperaturas en este momento oscilarán entre los 8 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor y puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado. La sensación térmica será moderada, con un leve descenso en la temperatura hacia la noche, cuando se espera que baje a unos 12°C.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo que, en las primeras horas de la mañana, estará marcado por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Las temperaturas en este momento oscilarán entre los 8 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor y puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.