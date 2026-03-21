El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 06:00 y las 07:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 55% al final de la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque esta sigue siendo baja. La visibilidad será buena, aunque la bruma matutina podría reducirla ligeramente en las primeras horas.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 19:47, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, se anticipa un día fresco y nublado en Salceda de Caselas, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de viento y temperatura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque se prevé que la lluvia sea escasa, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.