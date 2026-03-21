El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta si se planea pasar tiempo al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Predominará el viento del oeste y suroeste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, se espera que el viento sople con mayor fuerza, alcanzando hasta 23 km/h en las horas centrales.

En términos de precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque esto no debería afectar de manera considerable la jornada.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 19:48, ofreciendo una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre antes de que caiga la noche. En resumen, Ribadumia vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.