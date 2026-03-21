El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 53% hacia el mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en las horas de mayor insolación.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de chubascos en la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable que los residentes estén preparados por si acaso.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más moderado, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:35. Los habitantes de Redondela podrán disfrutar de un atardecer igualmente espectacular, ya que el ocaso se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante la posibilidad de algunas nubes pasajeras.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 07:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados durante estas horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% a las 07:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 07:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados durante estas horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% a las 07:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.