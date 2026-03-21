El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 19 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un respiro agradable después de las frescas mañanas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento al 25% en la franja horaria de la tarde, entre la 1 y las 7 PM. Sin embargo, las probabilidades de tormenta son igualmente bajas, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones significativas por mal tiempo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A primera hora, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avanza el día, especialmente en las horas centrales.

Los momentos más soleados se esperan hacia la tarde, cuando el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, las nubes altas seguirán dominando el cielo, lo que podría limitar la intensidad del sol. La puesta de sol está programada para las 19:47, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable para disfrutar al aire libre.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, sin precipitaciones significativas y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.