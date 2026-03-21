El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de cielos despejados y nubes altas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que haya períodos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Los cielos despejados en la tarde permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

El amanecer se produjo a las 07:36 y el ocaso está previsto para las 19:48, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para aprovechar. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la llegada de la primavera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , comenzando frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , comenzando frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.