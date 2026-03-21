El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo que, en las primeras horas de la mañana, estará marcado por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Las temperaturas en este momento oscilarán entre los 8 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor y puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo mayormente nublado, con nubes altas predominando en el horizonte. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, situándose en torno al 52% a la hora del almuerzo, lo que permitirá que el ambiente se sienta más seco y agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque se prevén momentos de sol intercalados. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la disminución de la humedad, que se espera que baje al 50% en este periodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h, predominando la dirección del viento del noroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

Hacia el final de la tarde y durante la noche, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo un espectáculo de estrellas a medida que el sol se ponga a las 19:47. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a última hora de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque se prevé que la lluvia sea escasa, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque se prevé que la lluvia sea escasa, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.