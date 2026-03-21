El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo sea agradable a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, ya que el viento será moderado y no se prevén rachas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, existe un 45% de probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00. A pesar de esta posibilidad, las precipitaciones no se espera que sean significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, y aunque las nubes altas pueden oscurecer el cielo en ciertos momentos, no se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos severos. El ocaso se producirá a las 19:47, ofreciendo una hermosa puesta de sol que, aunque nublada, puede ser un espectáculo visual interesante.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con la precaución de un paraguas a mano por si acaso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.