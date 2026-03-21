El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.
A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Poio podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 9 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se mantendrá activo, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.
La salida del sol está programada para las 07:36, mientras que el ocaso se producirá a las 19:48, brindando a los residentes de Poio un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, el tiempo de hoy en Poio se caracterizará por nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral sin preocupaciones por la lluvia.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 21 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
El tiempo en otros municipios
Hoy, 21 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
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- El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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