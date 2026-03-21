El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando el 60% al 70%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos, excepto en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de lluvia aumenta al 30%. Sin embargo, las condiciones no parecen indicar que se produzcan tormentas, lo que sugiere que cualquier precipitación que pudiera ocurrir sería ligera y pasajera.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría hacer que las mañanas se sientan más frías y húmedas, mientras que las tardes, aunque más cálidas, seguirán teniendo un toque de frescura debido a la humedad persistente.

En resumen, el día se presenta como un periodo mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un ambiente fresco por la mañana y la tarde. Los habitantes de Pazos de Borbén pueden disfrutar de un día sin lluvias significativas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un leve aumento de calor conforme avance el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.