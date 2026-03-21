El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Esta variación térmica es típica de la transición hacia la primavera, donde las temperaturas comienzan a ser más agradables.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 57% en las horas de la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación de frescura se verá mitigada por el aumento de la temperatura.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una leve posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aun así, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
El amanecer se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 19:49, brindando un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.
Hoy, 21 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque hacia la tarde se prevé una ligera mejora con la aparición de algunos claros. La temperatura oscilará entre los 10 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
- El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.
Hoy, 21 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque hacia la tarde se prevé una ligera mejora con la aparición de algunos claros. La temperatura oscilará entre los 10 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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