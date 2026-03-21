El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura oscilará entre los 11 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Esta variación térmica puede resultar agradable, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% en las primeras horas y descendiendo a un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio de la calidez del día. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, la probabilidad de precipitaciones es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

La salida del sol se producirá a las 07:36 y se pondrá a las 19:48, brindando un día con una buena cantidad de luz solar, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad de los rayos solares. En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 13 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque hacia la tarde se prevé una ligera mejora con la aparición de algunos claros. La temperatura oscilará entre los 10 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 13 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque hacia la tarde se prevé una ligera mejora con la aparición de algunos claros. La temperatura oscilará entre los 10 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.