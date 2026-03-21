El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 52% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula en la mayoría de los periodos, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde se estima un 30% de posibilidad. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte y noroeste, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el sol saliendo a las 07:35. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la nubosidad podría dar paso a un cielo más despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avancen las horas, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.