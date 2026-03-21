El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, se observarán nubes altas que cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con nubes altas, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15 horas, donde se prevé que se sitúen en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% en las horas centrales.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

El orto se producirá a las 07:37, brindando una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje de O Grove. Por la tarde, el ocaso se espera a las 19:49, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el día se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la belleza natural de O Grove, con un tiempo fresco y mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.