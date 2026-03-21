El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y algo sombría. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, aunque habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, y alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque hasta 18 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 71% y el 83% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, soplando principalmente del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea mínima durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 10% en la franja horaria de la tarde, entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol se producirá a las 07:36, mientras que el ocaso está previsto para las 19:48, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la llegada de la primavera. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría dar lugar a un ambiente tranquilo y fresco para finalizar el día. En resumen, será un día caracterizado por la nubosidad y temperaturas moderadas, ideal para disfrutar de un paseo por Nigrán.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.