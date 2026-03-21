El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia el ocaso, que se producirá a las 19:47 horas.

Durante la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, permitiendo que los rayos del sol se filtren a través de las nubes altas. Esto podría ofrecer un respiro a la sensación de frescura matutina, aunque las temperaturas no subirán drásticamente. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que el día sea agradable para pasear o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el viento sople con más fuerza en ciertos momentos.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco, ideal para disfrutar de la llegada de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.