El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 11 grados al caer el sol. La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a un 74% hacia la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento al 25% en la franja horaria de la tarde, entre la 1 y las 7 PM. Sin embargo, las probabilidades de tormenta se mantienen en cero, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles. La temperatura descenderá a 7 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca. Los habitantes de Moraña pueden disfrutar de un atardecer tranquilo, con el ocaso previsto para las 19:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 18 grados a las 18:00 horas.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , comenzando frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 18 grados a las 18:00 horas.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , comenzando frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.