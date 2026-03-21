El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se prevé que a partir de las 11 de la mañana, la temperatura comience a ascender, alcanzando los 18 grados a mediodía. La humedad empezará a disminuir, situándose en torno al 71%, lo que permitirá que el día se sienta más agradable. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante toda la jornada, lo que indica que no se esperan lluvias.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 21 grados entre la 1 y las 3 de la tarde. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas den paso a un cielo más despejado hacia el final de la tarde. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 49% a las 2 de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 9 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas, hará que el tiempo sea más placentero.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas desciendan a 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 85% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, promete terminar con un cielo más claro y temperaturas agradables. En resumen, Mondariz disfrutará de un día variado, con un tiempo que mejorará a medida que avance la jornada.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo las temperaturas en un rango de entre 9 y 19 grados a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo que, en las primeras horas de la mañana, estará marcado por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Las temperaturas en este momento oscilarán entre los 8 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor y puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo que, en las primeras horas de la mañana, estará marcado por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Las temperaturas en este momento oscilarán entre los 8 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor y puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.