El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 5:00 AM, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en torno a la 1:00 PM. A medida que el sol se eleve en el cielo, la sensación térmica mejorará, aunque la presencia de nubes altas podría atenuar la calidez del sol.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% a las 00:00 horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% en la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de precipitación en la franja horaria de 1:00 PM a 7:00 PM, aunque se mantiene en un 10%, lo que sugiere que cualquier lluvia sería muy ligera y esporádica.

La visibilidad será buena a lo largo del día, permitiendo disfrutar de los paisajes de la costa gallega. Los atardeceres en Moaña son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el ocaso previsto para las 19:48 horas. A medida que el día se apague, las nubes altas podrían ofrecer un telón de fondo dramático para la puesta de sol, creando un ambiente perfecto para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que caracteriza a esta hermosa localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia la tarde. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que a partir de la tarde, el cielo se aclare un poco, dando paso a períodos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia la tarde. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que a partir de la tarde, el cielo se aclare un poco, dando paso a períodos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.