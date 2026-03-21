El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 58% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, especialmente con la brisa que se espera. A medida que avance el día, la temperatura se sentirá más agradable, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar un poco la sensación de humedad.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 19:48. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8 de la tarde. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en 0% durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de fenómenos meteorológicos severos. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados por la tarde y la ausencia de lluvia hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos.

En resumen, Meis disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para aprovechar al máximo el inicio de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.