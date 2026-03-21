El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las nubes se disipen un poco.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 15:00 y bajando a 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 86% a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento soplará del noreste, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas, con ráfagas de hasta 21 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que irán disminuyendo gradualmente.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mañana y baja en la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se espera que no se materialicen. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto del sol a las 07:36 y el ocaso a las 19:48, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la naturaleza en Meaño.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar una sensación de opacidad en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se alternarán con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.