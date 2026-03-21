El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del tiempo, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación de frescor se mantenga a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 12 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también experimentará ligeras variaciones, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría influir en la percepción del frío al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 19:48 horas, momento en el que las nubes altas seguirán presentes, pero se espera que el cielo se despeje ligeramente, permitiendo que algunas estrellas sean visibles. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

En resumen, Marín vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de precipitaciones. La combinación de nubes altas y un viento suave del este hará que la jornada sea fresca, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada.

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 07:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados durante estas horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% a las 07:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada.

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 07:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados durante estas horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% a las 07:00.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.