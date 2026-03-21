El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.
En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y del norte. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, la bruma en las primeras horas podría afectar la visibilidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.
En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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