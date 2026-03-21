El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 61% y el 76%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 10% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas. Esto sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La salida del sol se producirá a las 07:37 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:49, lo que brinda una buena oportunidad para disfrutar de la luz del día en la isla. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles, lo que puede ser un atractivo para aquellos que disfrutan de la astronomía.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.