El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 13 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados, con una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% y descenderá hasta un 60% hacia la tarde. Esto proporcionará un ambiente relativamente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero debido a la sensación térmica que puede ser más baja por la presencia del viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur y su velocidad alcance hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A pesar de la brisa, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias hacia la tarde, aunque la probabilidad se mantiene en un 0% hasta las 19:00 horas. Sin embargo, se espera un ligero incremento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque esto no se traduce en un riesgo significativo de lluvias.

La visibilidad será buena, aunque se puede experimentar bruma en las horas de la noche, especialmente hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:49, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con temperaturas que descenderán a 9 grados hacia la medianoche.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.