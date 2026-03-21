El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y fluctuando entre el 72% y el 83% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en la franja horaria de la tarde, aunque sin indicios de tormentas.
El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Las rachas más intensas se sentirán entre las 16:00 y las 17:00 horas, cuando el viento podría alcanzar su máxima velocidad.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las estrellas sean visibles. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco. La puesta de sol se producirá a las 19:48, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.
En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura del viento y la alta humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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