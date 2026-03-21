El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que anticipa un ambiente gris y cubierto. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el día progrese, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico podría proporcionar un alivio temporal del frío matutino, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la presencia constante del viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad. Durante la mañana, el viento soplará del noreste a una velocidad de 7 a 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h del norte. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, lo que sugiere que la mayor parte del día transcurrirá sin lluvias.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20 grados y un viento moderado del norte. Aunque la posibilidad de tormentas es baja, la alta humedad y el viento fresco podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.