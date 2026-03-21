El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 100% a primera hora, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 48% por la tarde. Esto contribuirá a un tiempo más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene en un 25% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones no parecen favorables para tormentas o lluvias intensas. Por lo tanto, es un buen día para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo durante la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en momentos de mayor calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para los habitantes de A Estrada.

En resumen, hoy será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.