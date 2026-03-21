El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 21 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , comenzando frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero el ambiente se tornará más agradable conforme la temperatura suba.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las condiciones no parecen propicias para tormentas, lo que sugiere que la lluvia, si se presenta, será ligera y pasajera.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 7 grados . La puesta de sol está programada para las 19:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar al aire libre.
En resumen, Cuntis experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre nubes altas y claros. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, teniendo en cuenta que el viento puede ser un poco más fuerte en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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