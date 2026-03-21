El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 21 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.
El cielo estará predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque sin afectar la claridad del cielo.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo una velocidad moderada.
La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que podrían alcanzar los 21 grados . La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Hacia el final de la tarde, se espera que la temperatura baje a 18 grados, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto a la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados, con una humedad que se estabilizará en torno al 60%. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer a las 19:48. La visibilidad será excelente, y no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante la noche.
En resumen, hoy en Catoira se prevé un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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