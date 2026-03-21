El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 21 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y momentos de nubosidad más densa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo las temperaturas en un rango de entre 9 y 19 grados a lo largo del día.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 53% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente durante las primeras horas, aunque la temperatura irá en aumento hacia la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste a una velocidad de 4 a 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Por la tarde, se prevé que el viento sople desde el noreste y el noroeste, alcanzando velocidades de hasta 28 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.
La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. Sin embargo, la combinación de nubes y viento puede hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.
En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad ofrecen una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante el viento y las temperaturas más bajas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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