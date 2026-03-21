El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que a partir de la tarde, el cielo se aclare un poco, dando paso a períodos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a los 17 grados durante la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 13 grados.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 77% a medianoche y fluctuando entre el 68% y el 84% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de nubes y humedad podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 21 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Cangas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que el ambiente sea fresco y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.