El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas estarán presentes, comenzando con temperaturas que rondan los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las condiciones no parecen propensas a tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se mantiene en un 0% en los periodos más críticos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, el viento se irá orientando hacia el oeste, lo que podría traer consigo un ligero cambio en las condiciones atmosféricas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con 17 grados a las 14:00 y 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol está prevista para las 19:48, momento en el cual las temperaturas comenzarán a bajar, y el cielo seguirá cubierto de nubes altas.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ligero viento. La ausencia de precipitaciones y la moderada temperatura hacen que sea un día agradable para disfrutar de la belleza de la localidad, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.